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Велосипед с квадратными колесами – он ездит!

Выглядит это как ожившая оптическая иллюзия и даже завораживает.

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Этот велосипед выводит «нестандартное мышление» на совершенно новый уровень – благодаря квадратным колесам.

Он едет, поворачивает… Но вот вопрос – как он преодолевает любые, даже незначительные, возвышения: бордюры, кочки, палки?

Современная инженерия позволяет всем желающим создавать невероятные вещи, что было невозможно в прошлом. И вот одно из доказательств тому – велосипед с квадратными колесами, видео было опубликовано на Youtube-канале The Q. Также видео рассказывает об истории создания этого велосипеда.

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Сначала были сделаны квадратные опорные рамы «колес», по периметру которых вращаются гусеницы. Затем в каждый угол рам были установлены шестерни.

После этого мастер сварил вместе две велосипедные цепи – это основные части гусениц. Протектор был вырезан из обычных велосипедных шин и привинтил их к цепям.

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В обычном велосипеде цепь, идущая от педалей, вращает колесо, но здесь такой метод не подходит. Поэтому используются две дополнительные шестерни.

По ровному асфальту велосипед едет на своих квадратных колесах без проблем. По неровностям такой велосипед вряд ли поедет. Но суть проекта не в этом. Он прекрасно демонстрирует нестандартность инженерного мышления.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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