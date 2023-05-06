Кулибины наших дней: «буханку» превратили в передвижной самогонный аппарат

В стремлении обойти закон умельцы совершенствуют навыки организации процесса дистилляции.

Жители Белоруссии на базе классической УАЗ-«буханки» построили передвижной мини-завод для изготовления самогона. Для этого бутлегеры срезали крышу фургона, установили в грузовой отсек гигантский самогонный аппарат, после чего приварили крышу обратно. Чтобы автомобиль не остановили сотрудники милиции, самогонщики передвигались на нем по лесам Беловежской пущи.

Конспирация не помогла: правоохранители задержали бутлегеров, изъяли около 60 литров готовой продукции, а также уничтожили примерно шесть тонн браги. Интересно, что передвижной самогонный аппарат сопровождали еще два автомобиля, в которых находились котел и мука, необходимые для производства самогона.

В Беларуси запрещено изготавливать самогон, а также конструировать аппараты для приготовления алкоголя. За нарушение законодательства предусмотрена конфискация оборудования, уничтожение напитков, а также штраф в размере 185 белорусских рублей (примерно 5 тыс. российских рублей).

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник, фото: Telegram МВД Беларуси