Кулибины наших дней: «буханку» превратили в передвижной самогонный аппарат
Жители Белоруссии на базе классической УАЗ-«буханки» построили передвижной мини-завод для изготовления самогона. Для этого бутлегеры срезали крышу фургона, установили в грузовой отсек гигантский самогонный аппарат, после чего приварили крышу обратно. Чтобы автомобиль не остановили сотрудники милиции, самогонщики передвигались на нем по лесам Беловежской пущи.
Конспирация не помогла: правоохранители задержали бутлегеров, изъяли около 60 литров готовой продукции, а также уничтожили примерно шесть тонн браги. Интересно, что передвижной самогонный аппарат сопровождали еще два автомобиля, в которых находились котел и мука, необходимые для производства самогона.
В Беларуси запрещено изготавливать самогон, а также конструировать аппараты для приготовления алкоголя. За нарушение законодательства предусмотрена конфискация оборудования, уничтожение напитков, а также штраф в размере 185 белорусских рублей (примерно 5 тыс. российских рублей).
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник, фото: Telegram МВД Беларуси
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен