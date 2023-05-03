Эти «подозрительные» модели самые частые гости на штрафстоянках
По решению Антитеррористической комиссии столичные власти с 2017 года переместили уже 15 тыс. машин без госномеров или с подложными номерами на спецстоянки для проверки полицией.
Такие работы проводит «Московский паркинг».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Машины без номеров могут находиться в угоне или быть причастными к криминалу. Чтобы обеспечить безопасность горожан, их перемещают в специально оборудованные места.
Если авто было припарковано без нарушений, получить его со спецстоянки можно бесплатно, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Тройку нарушителей составили следующие марки (их перемещали чаще всего):
- BMW – 1,8 тыс. случаев
- Mercedes – 1,4 тыс.
- Toyota – 1,2 тыс.
Из премиальных брендов это:
- Tesla – 94 случая
- Bentley – 17 шт.
- Lamborghini – 12 шт.
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Источник: Дептранс Москвы/Telegram
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
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