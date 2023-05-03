Эти «подозрительные» модели самые частые гости на штрафстоянках

Власти отчитались о перемещении машин без номеров или с подложными номерными знаками.

По решению Антитеррористической комиссии столичные власти с 2017 года переместили уже 15 тыс. машин без госномеров или с подложными номерами на спецстоянки для проверки полицией.

Такие работы проводит «Московский паркинг».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машины без номеров могут находиться в угоне или быть причастными к криминалу. Чтобы обеспечить безопасность горожан, их перемещают в специально оборудованные места.

Если авто было припарковано без нарушений, получить его со спецстоянки можно бесплатно, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Тройку нарушителей составили следующие марки (их перемещали чаще всего):

BMW – 1,8 тыс. случаев

Mercedes – 1,4 тыс.

Toyota – 1,2 тыс.

Из премиальных брендов это:

Tesla – 94 случая

Bentley – 17 шт.

Lamborghini – 12 шт.

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Источник: Дептранс Москвы/Telegram

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»