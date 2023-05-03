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Кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro e+ с запасом хода 1 тыс. км: предзаказ открыт

Первые покупатели получат в подарок мощную зарядную станцию и сертификат на ее установку.

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Для бронирования Сhery Tiggo 8 Pro e+ нужно оставить данные на официальном сайте марки chery.ru. Авансовый платеж для предзаказа не потребуется.

Первые 20 владельцев автомобиля будут приглашены в увлекательное путешествие на юг страны, во время которого они увидят и испытают все возможности гибридного автомобиля, посетят достопримечательности края и откроют для себя новые интересные места.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Настенная стационарная зарядная станция мощностью 7 кВт для домашнего использования позволяет полностью зарядить батарею гибридного Сhery Tiggo 8 Pro e+ за 2.5 часа, быстрее чем от обычной розетки на 70%. Фирменная зарядная станция будет также доступна в салонах официальных дилеров марки по рекомендованной цене 261 827 рублей.

Гибридный семиместный Сhery Tiggo 8 Pro e+ будет доступен у официальных дилеров марки в городах: Брянск, Волгоград, Воронеж, Казань, Калуга, Краснодар, Краснознаменск, Минеральные воды, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тула и Уфа.

Гибридный кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 1.5, мощностью 147 л.с. и двумя электродвигателями суммарной мощностью 88 л.с. Общая мощность силовой установки - 235 л.с.

Агрегатируется силовой агрегат трансмиссией DHT, способной работать сразу с двумя электромоторами и бензиновым ДВС.

Сhery Tiggo 8 Pro e+ демонстрирует следующие показатели:

  • Максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км;
  • Расход топлива на 100 км пути при идеальных условиях равен 1 литру, а при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1.3 литров бензина с октановым числом 92;
  • Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера TIGGO 8 PRO e+ только при движении на электромоторах равен 75 км по методике NEDC;
  • Разгон до 100 км/ч занимаем 7.5 секунд. Максимальная скорость – 180 км/ч.

Гарантия на элементы гибридной установки составит 8 лет или 200 000 км пробега.

Старт продаж Сhery Tiggo 8 Pro e+ и цены будут объявлены до конца мая.

Источник, фото: Сhery

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За РулемАлексеева Елена
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