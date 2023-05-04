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В КоАП внесли изменения: касается всех автомобилистовВ КоАП внесли изменения: касается всех автомобилистов
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В КоАП внесли изменения: касается всех автомобилистов

Нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о сроках привлечения к ответственности привели в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.

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В КоАП были внесены следующие изменения:

в статье 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности»:

слова «двух месяцев» заменены словами «шестидесяти календарных дней», слова «трех месяцев» заменены словами «девяноста календарных дней»;

срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.

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Статья 4.8 «Исчисление сроков» дополнена частью 1.1 следующего содержания: «Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока». То есть, если уведомление водителю пришло 2 апреля, то срок обжалования начинается с 3 апреля.

Также статья дополнена частью 3.1 следующего содержания: «Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день».

Поправки были внесены в том числе благодаря делу гражданки Мельниковой, которой суд сначала предъявил обвинение в оставлении места ДТП, а потом отозвал их, посчитав, что из-за недостаточно четкой формулировки в КоАП право девушки было нарушено.

Источник: Дорожный поверенный/Телеграм

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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