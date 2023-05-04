Путин рассказал, за счет чего растет спрос на ГАЗы
На рост количества заказов на автомобили ГАЗ обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
У них сейчас количество заказов увеличивается, на ГАЗе. Армия много заказывает», – заметил глава государства.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Так он ответил на реплику Никитина о планируемых инвестиционных проектах компании.
Справка
«Группа ГАЗ» – российская автомобилестроительная компания, включающая предприятие по выпуску грузовиков и легких коммерческих автомобилей ГАЗ, автобусные заводы в Павлово, Кургане, Ликино-Дулево и Голицыно и другие производства.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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