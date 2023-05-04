Путин рассказал, за счет чего растет спрос на ГАЗы

Число заказов на автомобили Горьковского автозавода существенно увеличилось в последнее время.

На рост количества заказов на автомобили ГАЗ обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

У них сейчас количество заказов увеличивается, на ГАЗе. Армия много заказывает», – заметил глава государства.

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Так он ответил на реплику Никитина о планируемых инвестиционных проектах компании.

Справка

«Группа ГАЗ» – российская автомобилестроительная компания, включающая предприятие по выпуску грузовиков и легких коммерческих автомобилей ГАЗ, автобусные заводы в Павлово, Кургане, Ликино-Дулево и Голицыно и другие производства.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com