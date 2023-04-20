Путин о новых регионах: столько старых Лад и Жигулей давно не видел
На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поделился своими впечатлениями от посещения Луганской Народной Республики и Херсонской области.
В качестве примера невысокого уровня жизни глава государства привел автомобильный парк в новых регионах.
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На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – Лад и Жигулей – давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», – сказал Путин.
При этом все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают трудолюбивые и дисциплинированные, но им нужна реальная помощь.
Притом что доходы скромные, уровень цен в этих регионах «выше даже, чем в Ростовской области», отметил президент.
Этот дисбаланс цен и доходов надо устранить, обратил он внимание Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина.
18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина 17 апреля в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также в штаб национальной гвардии «Восток» на территории ЛНР.
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Источник: РИА Новости
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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