Путин о новых регионах: столько старых Лад и Жигулей давно не видел

Президент поделился впечатлениями от своей поездки в ЛНР и Херсонскую область.

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поделился своими впечатлениями от посещения Луганской Народной Республики и Херсонской области.

В качестве примера невысокого уровня жизни глава государства привел автомобильный парк в новых регионах.

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На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – Лад и Жигулей – давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», – сказал Путин.

При этом все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают трудолюбивые и дисциплинированные, но им нужна реальная помощь.

Притом что доходы скромные, уровень цен в этих регионах «выше даже, чем в Ростовской области», отметил президент.

Этот дисбаланс цен и доходов надо устранить, обратил он внимание Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина 17 апреля в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также в штаб национальной гвардии «Восток» на территории ЛНР.

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Источник: РИА Новости

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС