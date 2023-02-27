В России посчитали количество автомобилей

Более 80% автопарка — легковой транспорт.

Аналитики сообщили, что на начало января текущего года в России насчитывается 53,86 млн единиц автомобильной техники. Из этого количества 45,39 млн, или 81%, составляют легковые машины.

На втором месте по объему сегмент легких коммерческих автомобилей — он занимает почти 8% в российском автопарке, или 4,22 млн экземпляров. Грузовиков в России зарегистрировано 3,72 млн, или 7%.

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Мотоциклов и мототехники у российских водителей насчитывается в количестве 2,13 млн. А самым малочисленным сегментом оказываются автобусы (0,41 млн штук), доля которых составляет около 1%.

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Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com