В России посчитали количество автомобилей — журнал За рулем

В России посчитали количество автомобилей

Более 80% автопарка — легковой транспорт.

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Аналитики сообщили, что на начало января текущего года в России насчитывается 53,86 млн единиц автомобильной техники. Из этого количества 45,39 млн, или 81%, составляют легковые машины.

На втором месте по объему сегмент легких коммерческих автомобилей — он занимает почти 8% в российском автопарке, или 4,22 млн экземпляров. Грузовиков в России зарегистрировано 3,72 млн, или 7%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мотоциклов и мототехники у российских водителей насчитывается в количестве 2,13 млн. А самым малочисленным сегментом оказываются автобусы (0,41 млн штук), доля которых составляет около 1%.

Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com

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