Раскрыты схемы, как скручивают пробег на автомобилях
Для чего мошенники скручивают пробег автомобиля понятно – таким образом пытаются повысить его ликвидность на вторичном рынке.
Специалисты утверждают, что скрутить пробег, при определенном умении, можно практически на любом автомобиле.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Данные мошенники корректируют разными способами в зависимости от типа одометра и модели автомобиля.
При механическом одометре (с вращающимися барабанами с цифрами) дельцы подключают электромотор к входному валу счетчика и отматывают показания или разбирают одометр и выставляют нужные цифры вручную.
Если одометр электронный, с ЖК-дисплеем, мошенники подключают специальное устройство к диагностическому разъему или к разъемам приборной панели и перепрограммируют память одометра. Иногда перепаивают блок памяти на приборной панели или заменяют ее на другую с нужными показаниями.
В России уже давно собираются ввести ответственность за скрученный пробег. Ведь это ничто иное как обман покупателей. Но доказать злой умысел бывает довольно сложно. О скрученном пробеге может не знать не только покупатель, но и сам продавец, если машина несколько раз переходила из рук в руки.
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Источник: avtocod.ru
Фото: За рулем
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