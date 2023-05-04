Раскрыты схемы, как скручивают пробег на автомобилях

Хотя ответственности за «скрутку» в России не предусмотрена, это настоящее мошенничество и обман покупателей подержанных автомобилей.

Для чего мошенники скручивают пробег автомобиля понятно – таким образом пытаются повысить его ликвидность на вторичном рынке.

Специалисты утверждают, что скрутить пробег, при определенном умении, можно практически на любом автомобиле.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Данные мошенники корректируют разными способами в зависимости от типа одометра и модели автомобиля.

При механическом одометре (с вращающимися барабанами с цифрами) дельцы подключают электромотор к входному валу счетчика и отматывают показания или разбирают одометр и выставляют нужные цифры вручную.

Если одометр электронный, с ЖК-дисплеем, мошенники подключают специальное устройство к диагностическому разъему или к разъемам приборной панели и перепрограммируют память одометра. Иногда перепаивают блок памяти на приборной панели или заменяют ее на другую с нужными показаниями.

В России уже давно собираются ввести ответственность за скрученный пробег. Ведь это ничто иное как обман покупателей. Но доказать злой умысел бывает довольно сложно. О скрученном пробеге может не знать не только покупатель, но и сам продавец, если машина несколько раз переходила из рук в руки.

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Источник: avtocod.ru

Фото: За рулем