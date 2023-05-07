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«Налоги заплачены»: Рудковская похвастала новым авто за 30 млн рублей

Продюсер призналась, что много работала для осуществления своей мечты.

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Публичные персоны в большинстве своем стараются не светить свои дорогостоящие покупки. Тем более сейчас, когда налоговые органы всерьез взялись за блогеров-миллионщиков.

Но продюсер Яна Рудковская считает, что ей нечего скрывать, и демонстрирует атрибуты роскошной жизни.

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На днях она похвасталась, что сбылась ее мечта и она стала обладателем люксового автомобиля Mercedes-Maybach GLS 600.

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«Долгожданное исполнение мечты, для исполнения которой я очень много работала», - написала Яна, продемонстрировав фото автомобиля, перевязанного красной ленточкой. И добавила: «Все налоги заплачены!»

По мнению экспертов, покупка обошлась Рудковской минимум в 30 млн рублей. А с учетом опций могла стоить и все 40 миллионов.

Источник: соцсети

Фото: соцсети героя публикации

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