«Налоги заплачены»: Рудковская похвастала новым авто за 30 млн рублей

Продюсер призналась, что много работала для осуществления своей мечты.

Публичные персоны в большинстве своем стараются не светить свои дорогостоящие покупки. Тем более сейчас, когда налоговые органы всерьез взялись за блогеров-миллионщиков.

Но продюсер Яна Рудковская считает, что ей нечего скрывать, и демонстрирует атрибуты роскошной жизни.

На днях она похвасталась, что сбылась ее мечта и она стала обладателем люксового автомобиля Mercedes-Maybach GLS 600.

«Долгожданное исполнение мечты, для исполнения которой я очень много работала», - написала Яна, продемонстрировав фото автомобиля, перевязанного красной ленточкой. И добавила: «Все налоги заплачены!»

По мнению экспертов, покупка обошлась Рудковской минимум в 30 млн рублей. А с учетом опций могла стоить и все 40 миллионов.

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Источник: соцсети

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