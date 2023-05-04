Стартовал предсерийный выпуск полностью российского грузовика БАЗ

Первый экземпляр отечественной полноприводной машины для гражданских нужд БАЗ-S36A11 произвел концерн «Алмаз-Антей».

Тягач БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6х6 имеет массу 35,7 тонны и грузоподъемность 22,1 тонны. Двигатель для него произведен ПАО «Автодизель» – это ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л. с.

БАЗ-S36A1 разработан в инжиниринговом центре Обуховского завода концерна и собран на Брянском автомобильном заводе. Высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Независимая подвеска всех осей была позаимствована у платформы БАЗ-6909, которая поставляется в армию, а ходовая часть адаптирована под дороги общего пользования.

В оснащение тягача входит мультируль, система мультимедиа, USB-зарядки, электронный дисплей панели приборов, бортовой компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, независимый отопитель, пневмопривод сидений, электропривод зеркал, спальное место. Экологический класс автомобиля – Евро 5.

Предназначен грузовик для перевозки леса и для предприятий нефтегазовой отрасли. Утверждается, что все комплектующие – российского производства, из иностранного в нем только белорусские шины.

БАЗ-S36A11 – в первую очередь для нашей стратегической отрасли – нефтегазовой. А тут мы не можем зависеть от внешних поставщиков, в том числе комплектующих. Сейчас запчасти для западных грузовиков по параллельному импорту – это три, а то и четыре конца от цены каталога. Что мешает в будущем тем же китайцам (…) закрутить нашим гайки? Промолчим уж о том, что они во всю свою технологичную продукцию, которую поставляют на экспорт, ставят трекеры, которые передают информацию куда надо. Поэтому ждем наш, отечественный, свой грузовик!» – написали в Телеграм-канале Юг Башкорстана.

До конца года планируется собрать предсерию – 5 автомобилей. Это необходимое условие для запуска серийного производства.

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Источник, видео: Вестник ПВО и ВКС/Telegram, Юг Башкортостана/Telegram

Фото: https://t.me/pvo_vks