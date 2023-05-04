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У страховщиков отберут контроль за системой техосмотраУ страховщиков отберут контроль за системой техосмотра
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У страховщиков отберут контроль за системой техосмотра

В Госдуме посчитали, что техосмотр не входит в профессиональную сферу страховых компаний.

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Контроль за системой техосмотра от Российского союза автостраховщиков будет передан аккредитационному ведомству — Федеральной службе по аккредитации. Такой законопроект уже внесен в Госдуму.

По мнению инициаторов изменений, система техосмотра в нынешнем виде находится без должного контроля. Это приводит к недобросовестной конкуренции, массовой торговле диагностическими картами и, как следствие, дискредитации самой системы в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Росаккредитации предлагается передать обязанность по аккредитации операторов технического осмотра и ведению реестра таких операторов. Кроме того, ведомство обяжут контролировать деятельность операторов.

Как стало известно «За рулем», Росаккредитация разрабатывает модель использования цифровых инструментов контроля, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта для анализа видеопотока с камер, которые уже установлены в пунктах техосмотра. Подобный подход обсуждался со всеми участниками процесса и был принят как возможный инструмент.

В ведомстве пояснили, что предложенный метод позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес, а вопрос повышения самой стоимости техосмотра в текущем рассмотрении не обсуждается.

Авторы инициативы, в свою очередь, ссылаются на статистику ГИБДД, в которой отмечается рост числа ДТП с технически неисправными машинами. По информации МВД, в период с 1 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года выявлено 607 нарушений по статье 14.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в РСА направлено 57 информационных писем для аннулирования аттестатов аккредитации.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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