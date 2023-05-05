Не до смеха: девушку прокатили на машине для дрифта (видео)

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Поначалу может показаться, что ее ждет развлекательная поездка, но уже с первых секунд становится понятно, что это не так…

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Такие видео неизменно привлекают интерес, так сказать, широкой общественности по вполне понятным причинам. Этот ролик решили опубликовать и мы, ведь пятницу и предстоящий отдых никто не отменял.

Однако девушке в кадре придется потрудиться. Сразу же отдадим ей должное: пережитое ею достойно максимального уважения. С первых кадров видно, что человек реально не готов к происходящему, но проявляет впечатляющую стойкость.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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И даже находит в себе силы улыбнуться – когда, как она думает, все уже закончилось. Но вот пилот, похоже, решает пойти на второй круг…

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Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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