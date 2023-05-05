Не до смеха: девушку прокатили на машине для дрифта (видео)

Поначалу может показаться, что ее ждет развлекательная поездка, но уже с первых секунд становится понятно, что это не так…

Такие видео неизменно привлекают интерес, так сказать, широкой общественности по вполне понятным причинам. Этот ролик решили опубликовать и мы, ведь пятницу и предстоящий отдых никто не отменял.

Однако девушке в кадре придется потрудиться. Сразу же отдадим ей должное: пережитое ею достойно максимального уважения. С первых кадров видно, что человек реально не готов к происходящему, но проявляет впечатляющую стойкость.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На лице – вся буря эмоций. Вероятно, в какой-то момент ей становится плохо на физическом уровне, но она справляется и с этим.

И даже находит в себе силы улыбнуться – когда, как она думает, все уже закончилось. Но вот пилот, похоже, решает пойти на второй круг…

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK