Не до смеха: девушку прокатили на машине для дрифта (видео)
Такие видео неизменно привлекают интерес, так сказать, широкой общественности по вполне понятным причинам. Этот ролик решили опубликовать и мы, ведь пятницу и предстоящий отдых никто не отменял.
Однако девушке в кадре придется потрудиться. Сразу же отдадим ей должное: пережитое ею достойно максимального уважения. С первых кадров видно, что человек реально не готов к происходящему, но проявляет впечатляющую стойкость.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На лице – вся буря эмоций. Вероятно, в какой-то момент ей становится плохо на физическом уровне, но она справляется и с этим.
И даже находит в себе силы улыбнуться – когда, как она думает, все уже закончилось. Но вот пилот, похоже, решает пойти на второй круг…
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Источник: Дорожные войны
Фото: скриншот видео VK
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