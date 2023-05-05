На ГАЗе стартовал выпуск грузовика «Валдай 8»

У новинки увеличенная грузоподъемность, новый двигатель и доработанная кабина.

Самый маленький среднетоннажник ГАЗа избавился от приставки NEXT, заменив ее на восьмерку. А это значит, что вместо 2,8-литрового дизеля Cummins в моторном отсеке появился более мощный и тяговитый G21B (а в перспективе и G51B).

Прибавка 16,6 л.с. и 67 Ньютон-метров позволила поднять грузоподъемность шасси Валдая на 840 кг – до 4628 кг. Полная масса выросла на 790 кг (7490 кг). При этом никаких усилений в конструкцию шасси вносить не пришлось.

Штамповка для кабины приходит из Китая, а сваривают и окрашивают ее уже на ГАЗе.

Попутно доработали и кабину. В качестве опции она будет доступна и в варианте со спальным местом. Такого на рынке в сегменте MCV полной массой до 9 тонн еще никто не предлагал.

Впрочем, возможность отдохнуть у водителя теперь есть и без «спальника»: кран стояночного тормоза сместили на 170 мм назад, и, таким образом, передние сиденья можно использовать в качестве спального места, а ширина кабины легко позволяет это сделать.

Инженеры поработали над тепло- и шумоизоляцией кабины, установив дополнительные маты в полу, щитке передка и на ее задней стенке. Двигатель также изолирован специальными щитками сверху и снизу. Заодно улучшена аэродинамика системы охлаждения двигателя. Таким образом, реже подключается вентилятор, что уменьшает шум от его работы и увеличивает ресурс.

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Источник: Quto

Фото: ktt-magazine.ru

