Показан редкий автомобиль такси – советский ГАЗ-24-04

Музей Транспорта Москвы отреставрировал ГАЗ-24-04, причем это один из самых ранних сохранившихся универсалов.

Напомним, седан ГАЗ-24 Волга начали выпускать в 1970 году, в декабре 1972-го было налажено производство универсалов ГАЗ-24-02, а с 1974-го стартовал выпуск модификации универсала-такси ГАЗ-24-04.

Эту модификацию отличали дефорсированный мотор ЗМЗ-2401 (75 л.с., А-76), таксометр, специальный световой прибор («зеленый огонек»), окраска зеленовато-лимонного или серого цвета, «шашечки» с буквой «Т» в круге на передних дверях.

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В салоне – три ряда сидений, пассажировместимость составляла 7 человек. Средний ряд состоял из двух отдельных секций, которые складывались независимо друг от друга. Обивка – из легко моющегося кожзаменителя.

Сложенные задние ряды давали огромное грузовое отделение с ровным полом, в котором можно было перевозить до 400 кг. По факту же на таких машинах возили (и возят до сих пор!) гораздо больше.

«Универсал-такси ГАЗ-24-04 – машина редкая, с 1974 по 1985 годы было выпущено всего 8602 экземпляров. Экземпляр на фото прибыл из Музея московского такси. Специалисты Музея Транспорта Москвы провели большую работу по восстановлению кузова, салона, двигателя, трансмиссии, тормозов.

Отреставрированный экспонат можно увидеть на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея Транспорта Москвы. А также он войдет в постоянную экспозицию музея, которая откроется на Новорязанской улице, 27.

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Фото: https://t.me/DtRoad