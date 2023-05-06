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Сколько чаевых получают заправщики? Вы не поверите!Сколько чаевых получают заправщики? Вы не поверите!
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И обойдется он примерно в 900 тысяч рублей.
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Но на самом деле это не так.

Этот Subaru нужен каждому!

И практичен, и цена не кусается.

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Японская компания Subaru стала предлагать необычные аксессуары. Это многоразовые сумки из ткани… для подушек безопасности.

Subaru x Re-S Upcycled Marche Bag делают, конечно, не из старых подушек, а из обрезков ткани, которые остаются при изготовлении новых. Материал долговечен и хорошо переносит воздействие тепла и воды.

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В разложенном состоянии размеры сумки 550х340х120 мм. В сложенном состоянии она поместится в карман. Сумка выпускается с синей или красной отделкой. Кроме того, есть светоотражающая вставка и фирменный логотип Subaru.

Цена необычного аксессуара – 2750 иен (примерно 1700 рублей).

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Источник: Subaru

Фото: Subaru

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