Этот Subaru нужен каждому!

И практичен, и цена не кусается.

Японская компания Subaru стала предлагать необычные аксессуары. Это многоразовые сумки из ткани… для подушек безопасности.

Subaru x Re-S Upcycled Marche Bag делают, конечно, не из старых подушек, а из обрезков ткани, которые остаются при изготовлении новых. Материал долговечен и хорошо переносит воздействие тепла и воды.

В разложенном состоянии размеры сумки 550х340х120 мм. В сложенном состоянии она поместится в карман. Сумка выпускается с синей или красной отделкой. Кроме того, есть светоотражающая вставка и фирменный логотип Subaru.

Цена необычного аксессуара – 2750 иен (примерно 1700 рублей).

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Источник: Subaru

Фото: Subaru