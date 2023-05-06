Столько шикарных автомобилей в одном месте вы еще не видели

Lamborghini обновил мировой рекорд, устроив парад.

В честь грандиозного празднования 60-летнего юбилея итальянский автопроизводитель Lamborghini собрал в Великобритании на мероприятии Lamborghini Day 382 автомобиля. На мероприятие собрались владельцы самых уникальных и редких автомобилей – начиная с 350 GT, выпущенного в 1963 году, и заканчивая последней моделью Aventador SVJ.

Таким образом бренду удалось установить мировой рекорд в номинации «Самый большой парад автомобилей Lamborghini» по количеству одновременно оказавшихся в движении на одной трассе автомобилей конкретной марки.

Прежний рекорд по самому крупному параду Lamborghini был установлен в марте 2023 года в Японии – на трассу Suzuka Circuit вышел 251 автомобиль итальянской марки.

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Источник, фото: Lamborghini