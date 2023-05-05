Готовы ли мы к «народному автомобилю» за 500 тысяч? Мнение «За рулем»

Создать доступное транспортное средство предложил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Требования к «народному автомобилю» у главы справедливороссов простые – он должен отвечать современным базовым характеристикам безопасности и комфорта и стоить при этом 500 тысяч рублей.

Что парламентарий видит в таком автомобиле:

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощностью 100–120 л.с.

ручную коробку передач (МКП)

повышенный клиренс (какой - не уточнил)

две подушки безопасности

кондиционер

антиблокировочную систему (ABS) и систему курсовой устойчивости (ESC)

система ЭРА-ГЛОНАСС.

Достижимо ли все это при скромной цене в полмиллиона, объясняет наш специалист.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

-У нас такой автомобиль уже есть – это Гранта, которую без ESP и АБС дешевле, чем за 700 тысяч не купить. А можно ли сделать голую Гранту на 200 тысяч дешевле? Нельзя. Да и «раздевать» ее уже некуда – не без сидений же ее продавать.

Сама по себе идея мне симпатична. Но нет у нас под такой проект ни кузова, ни мотора, ни коробки. Если только государство будет вкачивать в это бюджетные деньги – и одни налогоплательщики будут субсидировать покупку автомобилей для других.

Сейчас все вспомнят про Оку. Это был маленький, некомфортный автомобиль с очень низким уровнем пассивной безопасности. Разве должен быть таким народный автомобиль? Нет, конечно.

Да, сейчас можно попытаться создать такой автомобиль, и стоить он будет примерно 500 тысяч. И вот вы получите тесную и не очень безопасную Оку. При этом сейчас только ЭРА-ГЛОНАСС стоит тысяч 40 – то есть, около 10% от предполагаемой отпускной цены машины. И эти блоки по-прежнему в дефиците даже для заводов.

Но как только в продаже появится предполагаемая Ока, в ход пойдут известные гаражные разговоры: уж лучше 10-летний Солярис, чем это новое ведро на штампах и с веслами стеклоподъемников.

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Источник: Я за рулем maxim Kadakov/Telegram

Фото: За рулем