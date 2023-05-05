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Livan раскрыл подробности дебютной модели для России

Продажи должны стартовать до конца мая. Известна предварительная цена.

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В преддверии выхода на российский рынок китайская марка Livan (входит в концерн Geely Holding Group) запустила официальный сайт на русском языке. На нем уже можно ознакомиться с характеристиками первой модели, которую начнут продавать в России.

Компактный кроссовер X3 Pro имеет габариты 4005x1760x1575 мм при колесной базе 2480 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая. Привод — только передний.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер укомплектован 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с. (142 Нм). Российским покупателям предлагаются автомобили на вариаторе. Можно выбрать один из четырех цветов кузова: белый, золотистый, синий или красный.

На сайте также можно ознакомиться с довольно богатым оснащением X3 Pro.

В Китае Livan X3 Pro продаются по цене от 49,9 тыс. до 67,9 тыс. юаней (590-800 тыс. рублей) в зависимости от комплектации. По предварительной информации, в России заказы на них принимаются по цене от 1,3-1,7 млн рублей.

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Источник и фото: Livan

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