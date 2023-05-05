Японский автопром: «Китайцы нас опередили!»
Продажи Nissan в первом квартале 2023 года в Китае упали на 45,8%, а продажи Honda и Mazda – на 38,2% и 66,5% соответственно. Toyota и Lexus сообщили о снижении продаж на 14,5%.
Как видите, японские автопроизводители столкнулись с серьезным кризисом продаж в Китае, поскольку на местном рынке доминируют уже отечественные автомобили.
Отраслевые данные показали, что общий объем продаж японских автомобильных брендов в Китае упал на 32%. На долю японских фирм в настоящее время приходится 18% продаж новых автомобилей в Китае по сравнению с 20% в 2022 году, 22% в 2021 году и 24% в 2020 году.
Некоторые автопроизводители пострадали особенно сильно. Mitsubishi недавно объявила, что приостановила производство кроссовера Outlander в Китае на три месяца и потеряла на этом 78 млн долларов.
В беседе с Reuters исполнительный директор Honda Тосихиро Мибе отметил, что китайские конкуренты «опережают нас гораздо сильнее, чем мы думали».
Проблема также в том, что японские производители автомобилей не спешили выводить на китайский рынок электрические и гибридные версии моделей. Китай же так быстро переходит на электромобили и гибриды, что теперь в топах продаж сегодня нет ни одной бензиновой или дизельной машины. Например, самым продаваемым автомобилем в Китае в течение трех лет был Nissan Sylphy, теперь он уступил место гибридному кроссоверу BYD Song (именно его салон вы видите на фото).
Япония проиграла в ценовой войне, – говорит основатель и исполнительный директор Automobility Билл Руссо. – По мере того, как электромобили становятся более доступными, они становятся более привлекательными для покупателей, предпочитавших автомобили иностранных брендов».
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Фото: BYD
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