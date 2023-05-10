В топе популярных авто апреля «прописались» 7 китайцев
По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в 2,7 раза больше легковых автомобилей, чем в том же месяце 2022 года, сообщает «Автостат».
Лидирует по-прежнему отечественная марка Lada с долей в апреле более 33% (год назад было около 23%). За месяц было продано 25 288 новых машин Лада. Второе и третье места у китайских брендов Chery (9263 шт.) и Geely (7108 шт.).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В десятке самых популярных брендов сегодня шесть китайских. Кроме Kia (3433 шт.), в список самых востребованных попали Haval (6829 шт.), Exeed (3177 шт.), Omoda (2472 шт.) и Changan (1489 шт.)
Что касается самых популярных моделей рынка в апреле, то тут «китайцев» еще больше – семь. Места расположились следующим образом:
- Lada Granta – 18 341 шт.
- Geely Coolray – 4154 шт.
- Lada Niva Travel – 3777 шт.
- Haval Jolion – 3528 шт.
- Chery Tiggo 4 PRO – 3 447 шт.
- Lada Niva Legeng – 2804 шт.
- Chery Tiggo 7 PRO MAX – 2561 шт.
- Omoda C5 – 2467 шт.
- Haval FX7 – 1297 шт.
- Geely Tugella – 1275 шт.
Все модели в топ-10 демонстрируют положительную динамику, а больше всего продажи в апреле выросли у Geely Coolray (в 17 раз). При этом у других брендов рыночный рост составил от четырех до девяти раз.
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Источник: «Автостат»
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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