В топе популярных авто апреля «прописались» 7 китайцев

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2023 года составили 75,6 тыс. авто.

По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в 2,7 раза больше легковых автомобилей, чем в том же месяце 2022 года, сообщает «Автостат».

Лидирует по-прежнему отечественная марка Lada с долей в апреле более 33% (год назад было около 23%). За месяц было продано 25 288 новых машин Лада. Второе и третье места у китайских брендов Chery (9263 шт.) и Geely (7108 шт.).

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В десятке самых популярных брендов сегодня шесть китайских. Кроме Kia (3433 шт.), в список самых востребованных попали Haval (6829 шт.), Exeed (3177 шт.), Omoda (2472 шт.) и Changan (1489 шт.)

Что касается самых популярных моделей рынка в апреле, то тут «китайцев» еще больше – семь. Места расположились следующим образом:

Lada Granta – 18 341 шт.

Geely Coolray – 4154 шт.

Lada Niva Travel – 3777 шт.

Haval Jolion – 3528 шт.

Chery Tiggo 4 PRO – 3 447 шт.

Lada Niva Legeng – 2804 шт.

Chery Tiggo 7 PRO MAX – 2561 шт.

Omoda C5 – 2467 шт.

Haval FX7 – 1297 шт.

Geely Tugella – 1275 шт.

Все модели в топ-10 демонстрируют положительную динамику, а больше всего продажи в апреле выросли у Geely Coolray (в 17 раз). При этом у других брендов рыночный рост составил от четырех до девяти раз.

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Источник: «Автостат»

Фото: Александр Щербак/ТАСС