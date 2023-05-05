Пожалуй, идеальная замена «китайцу» за 1,8 млн рублей

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Поэтому весной уже нет потока сообщений о прибытии очередной партии новинок. Но кое-что продолжает поступать, и тем такие новости ценнее. Как раз из этой обоймы Hyundai Accent – под этим названием в Казахстане выпускают хорошо знакомый нам Solaris.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своем материале об альтернативе машинам из КНР указывает, что кузова казахстанских Акцентов еще зимой делали на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. И никаких существенных особенностей у машин крупноузловой казахстанской сборки нет.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В салоны поступают машины с точно теми же агрегатами, что официально продавали у нас: атмосферный мотор 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (123 л.с.), шестиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Отличия – только в нюансах комплектаций.

А вот цена высоковата. В конце прошлого года российские Hyundai Solaris и Kia Rio продавали за 1,5-1,7 млн рублей. Сейчас в Казахстане Accent 1.6 с автоматом сейчас стоит 9,89 млн тенге – в рублях это 1,77 млн.

Понятно, что у нас будет дороже; ориентируемся на 1,8-2,0 млн рублей. Явный плюс в том, что эта машина, в отличие от многих других, в РФ отлично известна и заработала неплохую репутацию.

Но нельзя не заметить: в принципе, у такого Акцент-Соляриса есть альтернативы, и довольно разнообразные.

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Фото:За Рулем«За рулем»
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