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Эксперты назвали самые ненадежные автомобили с пробегом

Рейтинг был составлен на основании неисправностей, которые выявили сами владельцы авто в период эксплуатации.

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Самые ненадежные автомобили на вторичном рынке назвали журналисты издания Whatcar.com и страховая компания MotorEasy.

Всего в опросе приняли участие 25 тысяч респондентов, которым задали ряд вопросов насчет подержанных автомобилей в возрасте от шести до 20 лет.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Неисправности поделили на 14 групп: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, электрика двигателя, выхлоп, топливная система, коробка передач/сцепление, информационно-развлекательная система/спутниковая навигация, внутренняя отделка, немоторная электрика, рулевое управление и подвеска.

Кроме выявленной неисправности, владельцы сообщали, как долго машина не эксплуатировалась и сколько стоил ремонт. В результате был составлен список проблемных автомобилей с пробегом, в котором оказалось несколько моделей, популярных в России.

Топ-10 самых ненадежных автомобилей с пробегом (рейтинг надежности в %):

  • Land Rover Discovery (2004-2017) – 47,8%
  • Opel Astra (2009-2015) – 50,5%
  • Peugeot 2008 (2013-2019) – 50,6%
  • Citroën C3 (2010-2016) – 53%
  • Mercedes C-Class diesel (2014-2021) – 54,9%

А эти автомобили, напротив, отличились большей прочностью, по сравнению с остальными.

Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом (рейтинг надежности в %):

  • Hyundai Santa Fe (2013-2018) – 68,7%
  • BMW X1 (2009 - 2015) - 68,6%
  • Jaguar XE diesel (2015-2022) - 68.5%
  • Volkswagen Passat diesel (2005-2015) - 68,3%
  • Nissan Qashqai diesel (2007-2013) - 68,3%
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Источник: Whatcar.com

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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