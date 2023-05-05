Эксперты назвали самые ненадежные автомобили с пробегом
Самые ненадежные автомобили на вторичном рынке назвали журналисты издания Whatcar.com и страховая компания MotorEasy.
Всего в опросе приняли участие 25 тысяч респондентов, которым задали ряд вопросов насчет подержанных автомобилей в возрасте от шести до 20 лет.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Неисправности поделили на 14 групп: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, электрика двигателя, выхлоп, топливная система, коробка передач/сцепление, информационно-развлекательная система/спутниковая навигация, внутренняя отделка, немоторная электрика, рулевое управление и подвеска.
Кроме выявленной неисправности, владельцы сообщали, как долго машина не эксплуатировалась и сколько стоил ремонт. В результате был составлен список проблемных автомобилей с пробегом, в котором оказалось несколько моделей, популярных в России.
Топ-10 самых ненадежных автомобилей с пробегом (рейтинг надежности в %):
- Land Rover Discovery (2004-2017) – 47,8%
- Opel Astra (2009-2015) – 50,5%
- Peugeot 2008 (2013-2019) – 50,6%
- Citroën C3 (2010-2016) – 53%
- Mercedes C-Class diesel (2014-2021) – 54,9%
А эти автомобили, напротив, отличились большей прочностью, по сравнению с остальными.
Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом (рейтинг надежности в %):
- Hyundai Santa Fe (2013-2018) – 68,7%
- BMW X1 (2009 - 2015) - 68,6%
- Jaguar XE diesel (2015-2022) - 68.5%
- Volkswagen Passat diesel (2005-2015) - 68,3%
- Nissan Qashqai diesel (2007-2013) - 68,3%
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Источник: Whatcar.com
Фото: depositphotos.com
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