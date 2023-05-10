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Пять российских машин, о которых знают во всем мире

И это не только раллийные КАМАЗы.

За РулемНа ГАЗе стартовал выпуск грузовика «Валдай 8»

Шерп/Архант

Выпуск уникального снегоболотохода начался в 2015 году в Санкт-Петербурге. Первые видео с этой моделью мгновенно стали вирусными – люди не могли поверить, что автомобиль так легко преодолевает любое бездорожье, плавает, разворачивается практически на одном месте. Во многом автомобиль стал известен потому, что американский рэпер Канье Уэст приобрел себе сразу несколько таких машин.

В 2022 году российская часть компании «Шерп» отмежевалась от украинского собственника и переименовала выпускаемые в России снегоболотоходы в Архант.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

КАМАЗ

Гоночные КАМАЗы уже несколько десятилетий подряд являются гордостью России. Во всем мире знают, что нет грузовиков быстрее. Никто не выигрывал столько раз ралли Париж — Дакар (самое тяжелое в мире), как наш «КАМАЗ-Мастер».

За Рулем

Lada Niva

Разработанная 45 лет назад Нива до сих пор вызывает восхищение у иностранцев. Среди ее несомненных плюсов – проходимость, ремонтопригодность, неприхотливость, отсутствие сложной электроники. И стоит она при этом недорого.

За Рулем

Грузовик Урал

Эти большегрузы с 60-х годов прошлого века до сих пор впечатляют своей проходимостью. Особенно шестиколесная модель Урал-4320, которую начали делать в 1977 году. Эти грузовики способны проехать практически везде. Именно поэтому их так полюбили военные, для которых делали даже бронированные Уралы.

За Рулем

«Синяя птица»

Автомобили создавали для спасения космонавтов. Он должен был быть быстрым, надежным, способным преодолеть любое бездорожье или реку. В 1975 году ЗИЛ представил поисково-эвакуационный комплекс ПЭК-490, который позже стали называть «Синяя птица». Он состоит их трех машин: грузовика с краном, шнекохода (его перевозили на грузовике) и автомобиля ЗИЛ-49061 с пассажирским салоном и с передвижной больницей.

За Рулем

Источник: News.ru

Фото: АВТОВАЗ / ТАСС и фирмы-производители

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемАлексеева Елена
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