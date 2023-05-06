Как пользоваться навигаторами без GPS и ГЛОНАСС

Но вражеским беспилотникам этот совет не поможет – только автомобилистам и пешеходам.

Со вчерашнего дня, 5 мая, в Москве появились проблемы с определением геопозиции, что отметили многочисленные пользователи навигаторов, в том числе «Яндекс Навигатора». Это может происходить из-за сбоев навигаторов или работы самих GPS и ГЛОНАСС, как объяснили представители компании Яндекс.

Также сигналы могут глушиться в целях безопасности, что технически не представляет проблем. Но даже в этом случае у мирных пользователей есть возможность видеть свое местоположение на картах и прокладывать маршруты в нужные им места.

О том, как это сделать, «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказал эксперт в этой области.

Комментарий специалиста

Андрей Трофимов, генеральный директор компании «СКАУТ» – разработчика Системы мониторинга транспорта:

— Подавление GPS-сигнала вокруг стратегических объектов в целях безопасности влияет не только на навигацию вражеских дронов, но и на определение геолокации всех участников дорожного движения. Вот несколько рекомендаций для автовладельцев, которые помогут определить местоположение и построить трек в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Первое, что замечает водитель при потере сигнала, – это некорректное определение местоположения или сообщение на экране навигатора об ошибках. Некоторые GPS-навигаторы имеют индикаторы, отображающие количество спутников, с которыми устройство связывается. Если количество доступных спутников уменьшилось или равно нулю, это указывает на потерю сигнала.

Чтобы построить верный маршрут при помехах в GPS, нужно отключить навигационный приемник в настройках смартфона. После этого активируется функция LBS, позволяющая получать данные о местоположении по WiFi и GSM. LBS – это технология установления геолокации пользователя по силе сигнала сотовой сети методом триангуляции. Это одна из первых технологий навигации, которая до сих пор используется в неидеальных условиях: в закрытых складских или подземных помещениях.

Даже при выключенном GPS онлайн-карты будут подгружаться, так как для этого нужен только мобильный интернет, а местоположение будет определяться по вышкам сотовых операторов. Причем всех, независимо от того, какая СИМ-карта вставлена в телефон. Конечно, подобная геолокация менее точна, чем GPS, но будет достаточной для навигации, особенно в городских условиях – благодаря высокой плотности базовых станций и WiFi-точек.

Также существуют профессиональные системы мониторинга транспорта. В автомобиль устанавливаются трекеры, поддерживающие пять навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS. Даже при перебоях одной или нескольких из них навигационное оборудование продолжает получать сигналы и отправлять их. Алгоритмы ПО анализируют полученные данные со всех спутников, определяют и исключают ложные координаты, сопоставляют их с информацией, полученной с инерционных датчиков оборудования, и устанавливают верное местоположение автомобиля.

Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash, СКАУТ