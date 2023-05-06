#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
УАЗ повысил цены на своем сайтеУАЗ повысил цены на своем сайте
Но на самом деле это не так.
Этот Subaru нужен каждому!Этот Subaru нужен каждому!
И практичен, и цена не кусается.
Обновленный Genesis G80 показался живьем (ВИДЕО)Обновленный Genesis G80 показался живьем (ВИДЕО)
Машину освежат и внешне, и в салоне.

Как пользоваться навигаторами без GPS и ГЛОНАСС

Но вражеским беспилотникам этот совет не поможет – только автомобилистам и пешеходам.

За РулемЯпонский автопром: «Китайцы нас опередили!»

Со вчерашнего дня, 5 мая, в Москве появились проблемы с определением геопозиции, что отметили многочисленные пользователи навигаторов, в том числе «Яндекс Навигатора». Это может происходить из-за сбоев навигаторов или работы самих GPS и ГЛОНАСС, как объяснили представители компании Яндекс.

Также сигналы могут глушиться в целях безопасности, что технически не представляет проблем. Но даже в этом случае у мирных пользователей есть возможность видеть свое местоположение на картах и прокладывать маршруты в нужные им места.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

О том, как это сделать, «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказал эксперт в этой области.

Комментарий специалиста

За Рулем

Андрей Трофимов, генеральный директор компании «СКАУТ» – разработчика Системы мониторинга транспорта:

— Подавление GPS-сигнала вокруг стратегических объектов в целях безопасности влияет не только на навигацию вражеских дронов, но и на определение геолокации всех участников дорожного движения. Вот несколько рекомендаций для автовладельцев, которые помогут определить местоположение и построить трек в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Первое, что замечает водитель при потере сигнала, – это некорректное определение местоположения или сообщение на экране навигатора об ошибках. Некоторые GPS-навигаторы имеют индикаторы, отображающие количество спутников, с которыми устройство связывается. Если количество доступных спутников уменьшилось или равно нулю, это указывает на потерю сигнала.

За РулемHyundai Exter – первые фото бюджетного кроссовера

Чтобы построить верный маршрут при помехах в GPS, нужно отключить навигационный приемник в настройках смартфона. После этого активируется функция LBS, позволяющая получать данные о местоположении по WiFi и GSM. LBS – это технология установления геолокации пользователя по силе сигнала сотовой сети методом триангуляции. Это одна из первых технологий навигации, которая до сих пор используется в неидеальных условиях: в закрытых складских или подземных помещениях.

Даже при выключенном GPS онлайн-карты будут подгружаться, так как для этого нужен только мобильный интернет, а местоположение будет определяться по вышкам сотовых операторов. Причем всех, независимо от того, какая СИМ-карта вставлена в телефон. Конечно, подобная геолокация менее точна, чем GPS, но будет достаточной для навигации, особенно в городских условиях – благодаря высокой плотности базовых станций и WiFi-точек.

За РулемЕще один бюджетный кроссовер – теперь от Honda

Также существуют профессиональные системы мониторинга транспорта. В автомобиль устанавливаются трекеры, поддерживающие пять навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS. Даже при перебоях одной или нескольких из них навигационное оборудование продолжает получать сигналы и отправлять их. Алгоритмы ПО анализируют полученные данные со всех спутников, определяют и исключают ложные координаты, сопоставляют их с информацией, полученной с инерционных датчиков оборудования, и устанавливают верное местоположение автомобиля.

Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash, СКАУТ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0