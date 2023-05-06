Безвоздушные шины все ближе к серии

Полиция хочет поскорее заполучить себе такие колеса.

Европейская полиция обращается к компании Michelin с просьбой разработать шины, не боящиеся проколов. Силовики считают, что такие колеса помогут им эффективнее преследовать преступников, возможно, забывая о том, что, если доступ к ним появится у злоумышленников, то и ленты с шипами не смогут останавливать машины.

Тем не менее, компания Michelin допустила полицейских до испытаний своих безвоздушных (не требующих накачивания) шин Uptis на полигоне при скоростях до 210 км/ч.

Когда появятся серийные шины такой конструкции, все еще неизвестно. Старт планировался на 2024 год, но, возможно, его в очередной раз сдвинут, так как компания все еще отрабатывает нюансы конструкции.

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Источник: Quto

Фото: Michelin