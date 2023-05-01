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Внешность нового BMW 5 серии больше не секрет

Шпионы впервые подловили машину без камуфляжа.

За РулемMercedes-Benz показал E-Class нового поколения

В сети появился первый снимок нового поколения седана BMW 5-Series без камуфляжа. Похоже, что машина сфотографирована в заводских условиях.

Автомобиль заметно отличается от нынешнего поколения: у него узкие задние фонари, иная форма ручек под хват снизу (как на других последних моделях), а за задними дверями появились большие вставки.

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Предположительно, на фото попалась электрическая модификация i5, от которой версия с ДВС будет отличаться разве что декором и дисками. А в целом, в гамме ожидаются электромобиль i5 M60, гибрид M560e на базе бензинового двигателя, а также дизель.

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Источник: cochespias

Фото: BMW, cochespias

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За РулемПшенин Владимир
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