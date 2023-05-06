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Россияне срочно скупают машины

Все из-за боязни повышения цен.

За РулемЭксперт рассказал о российской машине за 500 тысяч рублей

Согласно опросам, почти треть (29%) россиян опасаются повышений цен на автомобили и стремятся совершить покупку, пока они снова не подорожали. Заменить машину из-за плохого технического состояния планируют 47%.При этом 11% покупателей решились на приобретение из-за выгодных цен, у такого же количества это первая машина. Ну а 7% рассматривают автомобиль как инвестицию.

При покупке 52% боятся столкнуться с неисправной машиной, для 39% главный страх – дефицит и дороговизна запчастей.

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Из отказавшихся от покупки в этом году 57% недовольны высокими ценами, 42% считают, что их машина еще походит, а 12% хотели бы только новую машину, но на нее не хватает денег.

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Источник: Quto

Фото: Depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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