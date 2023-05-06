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Максимум автомобилей: вышел трейлер фильма по игре Gran Turismo

Премьера ожидается 11 августа.

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Sony показала трейлер фильма Gran Turismo по мотивам одноименной игры для консоли PlayStation.

Вместо того, чтобы пытаться экранизировать сам гоночный симулятор, создатели сосредоточились на истории реального гонщика Янна Марденборо, который в 2011 году поучаствовал в соревновании Gran Turismo Academy. Он победил 90 тысяч игроков, чтобы стартовать в настоящей гонке «24 часа Дубая» с Nissan.

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Главную роль в фильме сыграл Арчи Мадекве, а на втором плане присутствуют знаменитые Орландо Блум и Дэвид Харбор. Режиссер проекта – Нил Бломкамп, снявший нашумевшую фантастику «Район №9». Премьера в кино 11 августа.

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Источник: Sony Pictures Entertainment/youtube

Фото, видео: Sony Pictures Entertainment/youtube

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За РулемПшенин Владимир
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