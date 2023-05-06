Максимум автомобилей: вышел трейлер фильма по игре Gran Turismo

Премьера ожидается 11 августа.

Sony показала трейлер фильма Gran Turismo по мотивам одноименной игры для консоли PlayStation.

Вместо того, чтобы пытаться экранизировать сам гоночный симулятор, создатели сосредоточились на истории реального гонщика Янна Марденборо, который в 2011 году поучаствовал в соревновании Gran Turismo Academy. Он победил 90 тысяч игроков, чтобы стартовать в настоящей гонке «24 часа Дубая» с Nissan.

Главную роль в фильме сыграл Арчи Мадекве, а на втором плане присутствуют знаменитые Орландо Блум и Дэвид Харбор. Режиссер проекта – Нил Бломкамп, снявший нашумевшую фантастику «Район №9». Премьера в кино 11 августа.

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Источник: Sony Pictures Entertainment/youtube

Фото, видео: Sony Pictures Entertainment/youtube