#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Что торнадо может сделать с автомобилем – видеоЧто торнадо может сделать с автомобилем – видео
Например, он способен подбросить полуторатонную...
Этот редчайший Diamond T 1941 года когда-то был королем среди пикаповЭтот редчайший Diamond T 1941 года когда-то был королем среди пикапов
Автомобиль нашли на свалке, но, к счастью, он...
Дерзкий угон Lamborghini с парковки попал на видеоДерзкий угон Lamborghini с парковки попал на видео
На поимку преступника понадобилось несколько...

Как из обычной «штамповки» сделать красивый диск? Остроумный способ!

Пословица «голь на выдумки хитра» навечно останется в России акутальной...

За РулемКулибины наших дней: «буханку» превратили в передвижной самогонный аппарат

По крайней мере, до тех пор, пока существует гаражный тюнинг посредством всего имеющегося под рукой. Кроме шуток, можно по-разному относиться к получившемуся у парней результату с чисто художественной точки зрения. Но не признать их остроумия просто невозможно.

Обычные стальные штампованные диски колес, малярная лента и аэрозольный балончик краски - вот и все, что вам нужно для преображения вида своего авто. Ведь не зря сказано, что колеса - это половина автомобиля!

Справедливости ради отметим, что и диски не совсем обычные (это так называемые разварки с увеличенной шириной), и покрышки, стоящие на этом Москвиче - не совсем стандартные.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Однако само решение с такой покраской - очень бюджетное! Почему бы не попробовать?

Источник: Дорожные войны

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0