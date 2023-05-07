Как из обычной «штамповки» сделать красивый диск? Остроумный способ!

Пословица «голь на выдумки хитра» навечно останется в России акутальной...

По крайней мере, до тех пор, пока существует гаражный тюнинг посредством всего имеющегося под рукой. Кроме шуток, можно по-разному относиться к получившемуся у парней результату с чисто художественной точки зрения. Но не признать их остроумия просто невозможно.

Обычные стальные штампованные диски колес, малярная лента и аэрозольный балончик краски - вот и все, что вам нужно для преображения вида своего авто. Ведь не зря сказано, что колеса - это половина автомобиля!

Справедливости ради отметим, что и диски не совсем обычные (это так называемые разварки с увеличенной шириной), и покрышки, стоящие на этом Москвиче - не совсем стандартные.

Однако само решение с такой покраской - очень бюджетное! Почему бы не попробовать?

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Источник: Дорожные войны