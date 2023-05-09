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«За рулем» поздравляет с Днем Победы!

В этом году празднуется 78-летие со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

За РулемЧто покажут на Красной площади 9 мая 2023 года

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, поздравляет всех россиян со знаменательным великим праздником всего нашего народа — Днем Победы!

Огромная благодарность, честь и слава всем, кто героически боролся за свободу нашей Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу, как только мог — и на фронте, и в тылу.

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Они навсегда останутся в наших душах и сердцах героями, отдавшими свою жизнь за счастливое будущее и благополучие своих потомков.

За РулемНАТОвские машины переходят на сторону России

Четыре долгих года вся советская страна ждала Победу, и каждый приближал ее, как мог. Сегодня это чувство снова стало близким миллионам россиян – мы ждем победу, верим в наших героев и делаем все, чтобы им помочь. Сегодня мы знаем, что значит хотеть мирного неба над головой, чтобы на нашей земле никогда не рвались снаряды, не плакали дети, вдовы и матери. И этот день обязательно настанет!

Желаем всем вам любви, добра, благополучия и победы!

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За РулемКирилл Панов
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