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Поздравляем ветерана ГИБДД! Егору Осину – 100 лет

Егор Петрович прошел всю войну в рядах Красной Армии, в составе 108-й стрелковой дивизии.

За РулемЧто покажут на Красной площади 9 мая 2023 года

4 мая ветерану Великой Отечественной войны, старшему лейтенанту милиции в отставке Егору Петровичу Осину исполнилось ровно 100 лет. «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, поздравляет его с юбилеем и Днем Победы!

Егор Петрович награжден двумя орденами «Красной звезды», Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Он участвовал в освобождении Белоруссии и Варшавы, брал Берлин.

За Рулем

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После войны Егор Петрович служил на Дальнем Востоке, а с 1947 года, после возвращения в Москву, – в Министерстве государственной безопасности СССР.

С 1954 года он проходил службу в ОВД – в 20 отделении ОРУД УВД Мосгорисполкома, в отделе организации дорожного движения. За время службы был награжден знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, а также другими ведомственными наградами. В отставку Егор Петрович вышел в должности старшего инспектора.

Поздравляем с Победой!

За Рулем

Валерий Ермаков, начальник ЦСН БДД МВД России, полковник полиции:

– Уважаемые ветераны, коллеги!

От всей души поздравляю Вас со священным для нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Подвиг нашего народа величествен! Война коснулась почти каждой семьи. Но память о войне – это память о тех, кто сражался с фашизмом, о погибших, раненых, кто был в концлагерях и в плену, кто работал в тылу. В годы войны и в послевоенное время сотрудники Госавтоинспекции мужественно, стойко выполняли свой служебный долг.

Вечная память тем, кто сложил головы на полях сражений во имя мира нашей Родины!

Вечная слава героям!

В этот праздничный день желаю здоровья, добра и мирного неба!

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За РулемКирилл Панов
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