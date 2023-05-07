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Топор против громкой музыки из машин: помогает ли?

Такой эксперимент поставил житель г. Никольска.

За РулемСахалинец оторвал в луже свой номер, зато нашел два чужих

Ночью 2 апреля 2023 года житель г. Никольска, находясь дома, услышал громкую музыку из подъехавшей машины ВАЗ-21112.

Он вышел на улицу и захотел припугнуть нарушителя тишины топором, но тот лишь выругался в ответ, сел в машину и поехал. Тогда возмущенный воин с топором метнул орудие в сторону машины и попал в заднее стекло.

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Мировой судья признал мужчин виновным по ст.7.17 КоАП РФ и за умышленное повреждение чужого имущества без значительного ущерба (его размер составил 3010 рублей) назначил наказание в виде штрафа в 500 рублей.

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Источник: Пресс-служба судов Вологодской области

Фото: depositphotos

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