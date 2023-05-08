Туалет в джипе? Почему бы и нет! (видео)

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За РулемКак из обычной «штамповки» сделать красивый диск? Остроумный способ!

Тюнинг – явление международное, но в каждом регионе оно имеет какие-то собственные черты. В то же время в каждой стране есть тюнеры, которые делают просто экстремальные вещи, совершенно выходящие за рамки.

Впрочем, если «рамками» в данном случае считать габариты Toyota Fortuner (а точнее – его багажник и третий ряд сидений), то в них вполне удалось вписаться.

Одно южноазиатское тюнинг-ателье установило полноценный унитаз в салон внедорожника. Сантехническое изделие находится в своей собственной «капсуле», располагающейся на месте правого сиденья третьего ряда.

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Внутри этой капсулы вы вполне можете разместиться с целью отправления естественных надобностей. Как сообщает обозревающий ноу-хау блогер, пользоваться всем эти довольно комфортно. Есть даже шланг с насадкой, к которому подведена вода. Хотя вопросы к конструкции, конечно, остаются...

Источник: Дорожные войны

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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