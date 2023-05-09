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Преемник Mitsubishi ASX: первые живые фото

Автомобиль заметили на испытаниях во Вьетнаме.

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Преемника Mitsubishi ASX в камуфляже засекли шпионы во Вьетнаме. Маскировка скрывает детали внешности, но похоже, что машина будет напоминать прошлогодний концепт Mitsubishi XFC.

Конечно, внешность серийной машины упростят. Поменяется рисунок радиаторной решетки, станет меньше светящихся элементов на бампере, место камер займут обычные зеркала, а дверные ручки вернутся на привычное место.

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Салон и технические характеристики пока не рассекречены, но ожидается, что в Юго-Восточной Азии машину оснастят 1,5-литровым атмосферником, а в будущем возможно появление гибридного варианта.

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Источник: AutoPro

Фото: Mitsubishi, AutoPro

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

За РулемСерго
Mitsubishi ASX  2010/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.

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