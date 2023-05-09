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Porsche сделает продвинутый автопилот

В его состав войдут 11 камер и радар.

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Porsche совместно с Mobileye разработает и внедрит в свои автомобили новые системы активной безопасности и автономного вождения, возможности которых позволят в некоторых ситуациях убирать руки с руля.

Системы будут основаны на платформе Mobileye SuperVision. Системы помощи водителю ADAS в перспективных машинах Porsche будут использовать для получения информации об окружающем пространстве 11 камер и целую систему датчиков, включающую радар.

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Инженерам немецкой компании придется заняться интеграцией системы Mobileye в автомобили, ее настройкой и проектированием интерфейса для взаимодействия с водителем.

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Источник: Mobileye

Фото: Porsche/Mobileye

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