Porsche сделает продвинутый автопилот
В его состав войдут 11 камер и радар.
Porsche совместно с Mobileye разработает и внедрит в свои автомобили новые системы активной безопасности и автономного вождения, возможности которых позволят в некоторых ситуациях убирать руки с руля.
Системы будут основаны на платформе Mobileye SuperVision. Системы помощи водителю ADAS в перспективных машинах Porsche будут использовать для получения информации об окружающем пространстве 11 камер и целую систему датчиков, включающую радар.
Инженерам немецкой компании придется заняться интеграцией системы Mobileye в автомобили, ее настройкой и проектированием интерфейса для взаимодействия с водителем.
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Источник: Mobileye
Фото: Porsche/Mobileye
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