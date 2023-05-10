Бензобак для Весты теперь свой, отечественный. Что пришлось освоить
На предприятии ДИПО в Тольятти внедрили технологию выдувного промывания, которое позволяет выпускать топливные бензобаки сложных форм и достаточно больших размеров.
Этой технологией в мире пользуются уже более 20 лет, и на 70% автомобилей установлены топливные бензобаки из пластика.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Проблема была в том, что для производства пластиковых бензобаков используется специальный полиэтилен, который ранее в России не выпускали. Это не простой материал, а предназначенный для глубокой экструзии (выдувания).
Совместно с компаниями Сибур и АВТОВАЗ ДИПО смогла разработать, внедрить и испытать локальную марку полиэтилена, которая даст независимость в поставках и обеспечит бесперебойное производство АВТОВАЗа.
Проект поддержал Минпромторг России. Сейчас идет работа над локализацией всех топливных элементов системы.
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Видео: YouTube
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