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Бензобак для Весты теперь свой, отечественный. Что пришлось освоить

Пластиковый компонент внедрили на производственной площадке компании ДИПО в Тольятти.

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На предприятии ДИПО в Тольятти внедрили технологию выдувного промывания, которое позволяет выпускать топливные бензобаки сложных форм и достаточно больших размеров.

Этой технологией в мире пользуются уже более 20 лет, и на 70% автомобилей установлены топливные бензобаки из пластика.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проблема была в том, что для производства пластиковых бензобаков используется специальный полиэтилен, который ранее в России не выпускали. Это не простой материал, а предназначенный для глубокой экструзии (выдувания).

Совместно с компаниями Сибур и АВТОВАЗ ДИПО смогла разработать, внедрить и испытать локальную марку полиэтилена, которая даст независимость в поставках и обеспечит бесперебойное производство АВТОВАЗа.

Проект поддержал Минпромторг России. Сейчас идет работа над локализацией всех топливных элементов системы.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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