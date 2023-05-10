За навязывание услуг покупателям машин введут гигантский штраф

Госдума собирает отзывы на законопроект, вводящий в КоАП специальное наказание.

Инициатива призвана защитить автолюбителей, которым часто приходится переплачивать при покупке машины значительную сумму. За каско, какое-то необязательное сервисное обслуживание, ненужные опции и прочее.

Зачастую покупателю авто навязывают некопеечные услуги: сумма «прицепа» может превышать 100 тысяч рублей. Например, включают в сумму ассистентское обслуживание в службе эвакуации.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В ФАС России поступают многочисленные обращения граждан, которые считают, что их обманули менеджеры в автосалонах.

В КоАП есть санкции за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, однако разработчики проекта уверены, что действующих мер недостаточно.

Предлагается внести в КоАП специальную норму, наказывающую за навязывание потребителю услуг, и штрафовать ловкачей на сумму, в два раза превышающую стоимость навязанных услуг, а юрлица наказывать штрафом в размере трехкратной стоимости навязанных услуг.

Но при продаже автомобиля довольно сложно доказать навязывание услуг, отмечает юрист Сергей Радько. Поэтому только поправками в Кодекс об административных правонарушениях не отделаешься. Потребуется внести изменения в действующие базовые законы. Например, при составлении договора купли-продажи в нем прописывается, в какой комплектации продается автомобиль. Там может быть прописана и дополнительная комплектация. А значит, нужно еще определить, что такое отделимая, а что такое неотделимая комплектация.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com