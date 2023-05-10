За «лекарственное опьянение» могут лишить прав

Недавний временный запрет КС на лишение прав из-за приема лекарств касается не всех случаев.

Гражданина Сафронова, управлявшего автомобилем, остановил сотрудник ДПС. Проверяющему показалось, что мужчина нетрезв: у Сафронова был необычный цвет лица. Поэтому сотрудник ДПС предложил водителю пройти освидетельствование на месте. Результаты теста на алкоголь показали, что Сафронов трезв. Тогда проверяющий отправил водителя на медосвидетельствование в больницу. Анализы мочи показали, что в организме Сафронова присутствует психоактивное вещество пировалерон (входит в состав лекарств, которые принимают при хронической усталости или для похудения). В итоге врач указал в заключении, что Сафронов был пьян.

Мировой судья судебного участка № 164 Санкт-Петербурга признал вину Сафронова по ч. 1 ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), оштрафовал его на 30 000 руб. и лишил водительских прав на полтора года. Апелляция и кассация поддержали это решение.

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Сафронов обратился в Верховный суд, где настаивал, что его незаконно лишили водительских прав, ведь алкоголь в крови у него нашли из-за приема лекарств. Жалобу Сафронова рассмотрел Верховный суд и указал, что пировалерон – наркотик, и он включен в перечень наркотических средств.

ВС обратил внимание, что ПДД запрещают водить автомобиль после приема препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию на дороге, так как это несет угрозу для участников дорожного движения. Поэтому решения нижестоящих инстанций осталось в силе.

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Источник: Право.ру

Фото: Unsplash, «За рулем»