Юрист дала совет, как вести себя при ДТП на придомовой территории

При составлении европротокола есть свои нюансы.

Во дворах многоквартирных домов не только припарковаться, иногда даже разъехаться получается с трудом. А потому если вдруг там случается ДТП (как правило, мелкое), то его участники стараются побыстрее отъехать, чтобы освободить проезд.

Юрист Екатерина Кузьмина предупредила, что ни виновнику, ни пострадавшему нельзя покидать место происшествия во дворе. За это могут лишить прав или арестовать, добавила она.

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Лучшим вариантом в этом случае будет самостоятельное оформление европротокола. Сделать это можно не дожидаясь приезда ГИБДД. Но применим этот вариант лишь в тех случаях, когда в аварии нет пострадавших, а ущерб от нее незначительный.

Максимальная сумма компенсации в таком случае составит 100 тыс. рублей. Если же регистрировать аварию с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол», эта сумма возрастет до 400 тыс. рублей», – дала совет юрист.

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Источник: Тульская служба новостей

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