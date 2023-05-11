Уникальный праворульный Москвич продан с аукциона всего за 400 тысяч рублей

Ему больше 50 лет, и он в отличном состоянии.

Очень редкий советский автомобиль, универсал Москвич-427П с правым рулем, продан на аукционе в Великобритании. Автомобиль был изготовлен в 1972 году специально для британского рынка. По дорогам Великобритании он накатал 124 тыс. км.

Леворульных универсалов Москвич-427 с 1967 по 1976 год было выпущено не так уж и много, всего 32 849 штук. А экспортных вариантов с правым рулем произведено и того меньше.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Москвич-427П оснащен 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 л. с. Для того времени такой силовой агрегат, да еще и с алюминиевым блоком цилиндров и верхним расположением распредвала, был очень современным.

Аукционный экземпляр в последние годы находился в Северном Йоркшире. Новый владелец на аукционе Mathewsons приобрел его за 4,2 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей).

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Источник: Mathewsons Classic Cars

Фото: скриншот видео YouTube