#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Новые предложения на кроссоверы Москвич: выгодно!Новые предложения на кроссоверы Москвич: выгодно!
О разработке привлекательных финансовых...
Haval увеличил гарантию на свои автомобилиHaval увеличил гарантию на свои автомобили
Доплачивать за дополнительные годы не придется.
Дилеры хотят «сохранить лицо» Renault в РоссииДилеры хотят «сохранить лицо» Renault в России
И просят компенсировать им убытки в досудебном...

Уникальный праворульный Москвич продан с аукциона всего за 400 тысяч рублей

Ему больше 50 лет, и он в отличном состоянии.

За РулемПроехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

Очень редкий советский автомобиль, универсал Москвич-427П с правым рулем, продан на аукционе в Великобритании. Автомобиль был изготовлен в 1972 году специально для британского рынка. По дорогам Великобритании он накатал 124 тыс. км.

Леворульных универсалов Москвич-427 с 1967 по 1976 год было выпущено не так уж и много, всего 32 849 штук. А экспортных вариантов с правым рулем произведено и того меньше.

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Москвич-427П оснащен 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 л. с. Для того времени такой силовой агрегат, да еще и с алюминиевым блоком цилиндров и верхним расположением распредвала, был очень современным.

Аукционный экземпляр в последние годы находился в Северном Йоркшире. Новый владелец на аукционе Mathewsons приобрел его за 4,2 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей).

Источник: Mathewsons Classic Cars

Фото: скриншот видео YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0