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Причем не только своей марки.

Как понять, что машина побывала в серьезном ДТП? Присмотритесь к деталям

Многие покупатели опасаются нарваться на сильно поврежденный автомобиль, восстановленный после аварии.

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Важно отличить автомобиль с легкими повреждениями от того, у которого вытягивали силовой каркас кузова, правили крышу и меняли несколько наружных панелей. При этом выглядеть автомобиль может неплохо, предупреждает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

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Он предлагает максимально внимательно и придирчиво присмотреться к деталям.

1. Начать осмотр следует с лакокрасочного покрытия – краска не должна отличаться даже по малейшему оттенку.

2. Дверца лючка бензобака не должна иметь следов демонтажа – ведь именно эту деталь снимают для подбора краски.

3. Неравномерные зазоры по дверным проемам, капоту и багажнику говорят о том, что автомобиль побывал в передряге. Поговорите с владельцем на эту тему. Если он что-то скрывает, будет заметно стразу.

4. Фары и фонари должны быть одинаковой степени износа – тогда, вероятно, автомобиль не был в крупной аварии.

5. Индикатор работы подушек безопасности должен загораться после включения зажигания и сразу же гаснуть. Если не погас – подушки срабатывали, если не загорался – лампу отключили, чтобы скрыть неисправность.

Фото: deposiphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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