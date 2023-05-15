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Третий этап чемпионата России по ралли пройдет 26–28 мая

Псковская гонка откроет летнюю часть сезона высшей лиги российской гонки.

За РулемСамая мощная Гранта за всю историю – первый тест и видео

Ралли «Псков» – единственная гонка в России, которая начинается с открытия и допа в самом сердце города – на центральной площади.

В этом году спортсменов ожидает расширенная программа: начиная с прошлого года, в главной раллийной серии страны появилась квалификация и выбор стартовых позиций.

Принцип основан на системе, которая используется в ралли-рейдах: победитель квалификации будет выбирать последним, и интрига в порядке старта сохранится до самого конца отбора.

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Расписание гонки:

26 мая. Начало соревнований. Квалификация, выбор стартовых позиций.

27 мая. Проведение городского зрительского спецучастка в самом центре города Псков. 1-й день основной дистанции соревнований.

28 мая. 2-й день основной дистанции. Финиш. Торжественное награждение.

Справка

Чемпионат России по ралли проводится уже почти 70 лет – с 1958 года. Каждый год главная раллийная серия страны проходит с января по октябрь в разных регионах страны, от Карелии до Урала, и насчитывает шесть этапов.

У каждого этапа свои зрители: ралли посещают от 2000 до 5000 человек.

В режиме онлайн на разных площадках, от сайтов промоутера и организаторов до социальных сетей и видеохостинга YouTube, за результатами следят до 400 000 пользователей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: ASMG

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За РулемАлексеева Елена
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