Суперкупе из СССР: вот почему его так и не выпустили!
Постройка самодельных автомобилей в СССР в какой-то момент доросла до масштабного движения под названием «самавто». Эксперт «За рулем» Сергей Канунников, рассказывая о ярких представителях этого движения, вспоминает купе Лаура.
Лаура, придуманная и воплощенная ленинградцами Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым, была венцом эры самодельных машин со стеклопластиковыми кузовами. В первой половине 1980-х она была настоящей звездой, не сходящей со страниц журналов.
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Две одинаковые машины имели серийный мотор ВАЗ-2105 с коробкой передач ЗАЗ-968. ВАЗ-2108 еще не существовал, а Лаура уже была переднеприводной – в ней использовались приводы от Нивы.
В самодельной передней подвеске типа McPherson стояли амортизаторы от ЗИЛ-130 и шаровые опоры ВАЗ. Оригинальная задняя подвеска – на продольных рычагах и с самодельными стойками на основе амортизаторов ЗАЗ.
Двери имели электрозамки, сиденья умельцы сделали сами, как и комбинацию приборов с несколькими дисплеями. Ничего подобного наш автопром тогда не знал и никогда не узнает.
Сама по себе Лаура, как и другие самоделки, не была приспособлена для производства даже малыми сериями. Никто не просчитывал их реальную стоимость.
Но ведь автозаводы могли подсмотреть у самодельщиков удачные идеи и реализовать их на другом уровне, и на такие автомобили точно был бы спрос. Жаль!
Что ж, теперь такие машины стали частью истории, которую мы с удовольствием вам расскажем.
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Фото: из архива «За рулем»
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