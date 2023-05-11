Две фуры сгорели дотла из-за халатности водителя

На парковке под Михайловкой в Волгоградской области водитель решил приготовить еду в кабине грузовика…

На 787-м километре трассы Р-22 «Каспий» разыгралась очередная драма, связанная с неосторожным обращением с огнем.

Инцидент произошел еще 29 апреля, но кадры с места происшествия до сих пор продолжают бередить соцсети. Причиной пожара стала попытка одного из водителей приготовить еду в кабине большегруза.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Еще одну фуру, припаркованную рядом, не успели отогнать подальше – огонь моментально перекинулся и на нее, сообщает источник.

Известно, что в результате пожара пострадал один из водителей грузовиков. А обе фуры, как мы можем судить по видео, выгорели практически дотла.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK



