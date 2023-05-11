Дилеры назвали бестселлеры параллельного импорта в России

Это автомобили немецких брендов.

Наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили Audi и Volkswagen, которые после того, как марки ушли из России, ввозятся в страну путем параллельного импорта, рассказал директор розничных продаж группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Среди машин Audi наиболее востребованы у клиентов кроссоверы Q5 и Q6 и седан A6. Audi Q6 стоит от 8,6 млн руб., а удлиненный седан A6L предлагают по цене от 7,6 млн руб., его предпочитают корпоративные клиенты.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Среди электромобилей пользуются спросом Volkswagen ID.3 и ID.6, а также бензиновые кроссоверы Tayron.

Востребован полноприводный электрический кросс-седан Avatr 11 (совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL) стоимостью 8,4 млн рублей.

В основном автомобили по параллельному импорту ввозят под заказ конкретного клиента.

Среди редких и дорогих моделей встречаются Porsche Taycan и Lamborghini Urus, а также модели Ferrari и Maybach.

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Источник: Газета.Ru

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС