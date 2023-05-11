Новые предложения на кроссоверы Москвич: выгодно!

О разработке привлекательных финансовых программ с банками-партнерами рассказал генеральный директор автозавода.

«Москвич» объявил о запуске финансовых программ для клиентов. В настоящий момент уже определены банки-партнеры, совместно с которыми прорабатываются кредитные программы со сниженными ставками и ежемесячными платежами.

С 15 мая в дилерских центрах при покупке кроссовера Москвич уже можно будет рассмотреть предложения Совкомбанка. На подходе и другие кредитные организации.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Наша главная задача – обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. На постоянной основе мы анализируем пожелания наших клиентов и хотим, чтобы покупка автомобиля была приятной и комфортной, в том числе с финансовой точки зрения», – отметил генеральный директор «Москвича» Дмитрий Пронин.

Бренд «Москвич» сейчас представлен на рынке двумя моделями: бензиновым кроссовером Москвич 3 и его электрической версией Москвич 3е. Стоимость первого – от 1,97 млн рублей, второго – от 3,5 млн рублей. В прошлом месяце завод приступил к производству улучшенной версии Москвич 3, ее цена стартует от 2,25 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Москвич

Фото: t.me/ZavodMoskvich