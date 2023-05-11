Передачу управления нетрезвому водителю еще нужно доказать: реальная история

Верховный суд напомнил это обстоятельство нижестоящим судам при рассмотрении одного интересного дела.

Инспектор остановил на дороге нетрезвого водителя. Оказалось, что машина принадлежала его сожительнице, поэтому протокол оформили также и в отношении собственницы автомобиля, которая передала управление нетрезвому водителю.

В результате гражданку, в чьем владении находился автомобиль, привлекли к ответственности, оштрафовав на 30 тысяч рублей и лишив права управления автомобилем на полтора года.

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Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что женщина ушла на работу рано утром, вернулась поздно и даже не подозревала, что ее сожитель воспользовался автомобилем. Ключи от него висели в общем доступе в прихожей. Но суды на это обстоятельство внимания почему-то не обратили.

Верховный суд с этим не согласился, посчитав, что суды должны были доказать, что гражданка добровольно передала право управления нетрезвому водителю.

ВС напомнил, что факт непосредственной передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в каждом конкретном случае подлежит доказыванию уполномоченным должностным лицом.

В данном случае не были приняты судебными инстанциями меры по установлению того, имела ли собственница машины подтверждение факта, что ее сожитель был нетрезв, когда садился за руль, воспользовавшись ее ключами.

Если собственник не находился в одном автомобиле с водителем, который управлял этой машиной в состоянии опьянения, то и предъявить собственнику нечего. А значит, наказанию подлежит только сам водитель, который сел за руль подшофе.

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com