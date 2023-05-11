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Вы его недооценивали: назван отличный универсал 4х4 за 1,5 млн рублей

Самое массовое сочетание двигателя и коробки заработало модели не лучшую репутацию. Но мы нашли то, что точно вам понравится.

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Среди всего многообразия на рынке полноприводных универсалов с пробегом есть довольно самобытные варианты. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев этот рынок внимательно изучил и, в частности, подробно остановился на Subaru Outback четвертого поколения, который выпускался с 2009 по 2014 год.

Не спешите с выводами о надежности! Да, оппозитный атмосферник 2.5 (167 л. с.) и вариатор TR690 уже на 150 тысячах пробега способны доставить немало проблем. Но это не единственное сочетание, хоть и самое распространенное.

За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Есть еще топовый 3.6 (249 л.с.), который дружит с 5-ступенчатым автоматом, родственным Jatco JR507E. И хоть мелкие недуги есть у обоих агрегатов, но по ресурсу это очень выносливый союз – свыше 350 тысяч км. Ориентироваться стоит на такой вариант.

Клиренс Аутбека вполне подошел бы внедорожнику (213 мм), постоянный привод – с распределением момента 60:40, есть имитация межколесных блокировок. В подвеске сзади применены сложные самовыравнивающиеся амортизаторы, которые после кончины заменяют обычными.

Объем багажника – 460 литров. А оснащение машины сильно зависит от уровня комплектации – базовый, например, довольно скромен. Но с мотором 3.6 вам такой не грозит. Уровень цен на Subaru Outback четвертого поколения: от 0,9 до 1,7 млн рублей.

Изучаем еще пять отличных вариантов полноприводных универсалов с пробегом.

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Фото: Subaru

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ридмор можно: https://www.zr.ru/content/news/942762-nazvan-idealnyj-(polnoprivodn/

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За РулемИннокентий Кишкурно
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