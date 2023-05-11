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Автомобилей популярных марок в апреле в РФ продано ноль (!) экземпляров

Хотя правильнее было бы сказать «некогда популярных»…

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Некоторые совсем недавно занимавшие высокие места в рейтингах российских продаж автомобильные марки закончили второй весенний месяц с нулевыми продажами в РФ.

Так, ни одного автомобиля не продали дилеры Renault, Nissan, Land Rover и Mitsubishi. Тут нужно оговориться, что данная статистика не учитывает параллельный импорт, а с ним, в случае целого ряда брендов (например, Renault), ситуация не так плачевна.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, хозяина в России по официальным каналам не нашел ни один автомобиль Brilliance, Cadillac, Chevrolet, DFM, Foton, Hino, Infiniti, Jaguar, Lifan, Porsche, Volvo и Zotye.

Источник пишет, что суммарно в апреле 2023 года в РФ продано 54 270 новых легковых автомобилей. Это на 70% больше, чем в прошлом году, когда продажи попросту обвалились из-за санкций и остановки производств.

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Источник: Импорт в Россию

Фото: «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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